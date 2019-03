Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat, individuate due sagome

AOSTA – Dalle osservazioni con un telescopio dal campo base del Nanga Parbat, alla ricerca di Daniele Nardi e Tom Ballard, sono state individuate due sagome. “Alex (Txikon, l’alpinista impegnato nelle ricerche con droni, ndr) ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna; da questa mattina all’alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete All’arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio”, riferisce il messaggio divulgato dallo staff di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat da ormai da quasi due settimane.

La squadra coordinata dallo spagnolo Alex Txikon dopo essere rientrata a campo base ieri ha proseguito le ricerche attraverso un potente telescopio. Da qui l’annuncio di pochi minuti fa. Lo staff ha voluto divulgare anche un messaggio di ringraziamento “a tutti coloro che stanno partecipando in modo attivo alle ricerche di Daniele e Tom in primis gli alpinisti impegnati al Nanga Parbat e un grazie infinito va a tutti voi che ci state sostenendo con aiuti e tanto affetto”.



Txikon aveva annunciato ieri di abbandonare oggi le ricerche di Nardi e Ballard, per rientrare al campo base del K2 e proseguire la sua spedizione. Lo aveva riferito su Twitter. “Torneremo al campo base del K2. Da lì vi informeremo di tutto ciò che è successo”.

Txikon e il suo team avevano raggiunto il Nanga Parbat lunedì scorso. Le operazioni di ricerca comunque proseguiranno in ogni caso con perlustrazioni in elicottero, osservazioni con il telescopio dal campo base e anche con ispezioni via terra. Con l’avvistamento ora delle due sagome è prevedibile che avranno ulteriori sviluppi.

