Alpinisti bloccati sul Monte Bianco

(Afp)

Una cordata di alpinisti è bloccata sulla Cresta di Peuterey, sul Monte Bianco. Gli alpinisti, che non hanno più le forze per proseguire, sono bloccati a quota 4480 metri. Le condizioni meteo al momento non permettono, da parte del soccorso alpino, il loro recupero in elicottero.

Altri alpinisti dalla mattinata sono in difficoltà, a causa delle scariche di sassi, sulla via Innominata del Monte Bianco, versante italiano, a quota 4.200 metri. Anche in tal caso gli alpinisti sono bloccati, in attesa che le condizioni meteo consentano il recupero.