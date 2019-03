Alpinista disperso, gli amici di Nardi lanciano una raccolta fondi per le ricerche

È partita una raccolta fondi per finanziare le operazioni di soccorso di Daniele Nardi e Tom Ballard, gli alpinisti dispersi da domenica sul monte Nanga Parbat (Pakistan).



“A lanciare la campagna, aperta da qualche ora sulla piattaforma GoFundMe, sono stati gli amici più stretti di Daniele”, racconta al telefono suo fratello Claudio Nardi. “Così facendo, questo gruppo di ragazzi ha voluto dare un aiuto concreto a lui e un segnale di vicinanza alla moglie Daniela e a noi familiari. All’inizio eravamo titubanti, perché avevamo paura che si pensasse che la nostra famiglia non volesse investire i propri risparmi, ma poi l’amore e la volontà degli amici di Daniele ci hanno convinto”.



E così sono iniziate le donazioni, che insieme agli investimenti della famiglia serviranno per finanziare le ricerche di domani e, se ci sarà bisogno e il meteo lo permetterà, di quelle dei prossimi giorni.



Una foto di Nardi tratta dal suo profilo Facebbok

“Ogni uscita costa circa 50mila euro e l’obiettivo della campagna è stato fissato a 150mila”, continua a spiegare Claudio Nardi. “Come è specificato sull’annuncio tutte le donazioni verranno utilizzate proprio per cercare di riportare a casa Daniele e Tom, ma ci preme ribadire anche che le eventuali somme non utilizzate verranno devolute alle scuole del Pakistan”.



Per contribuire: https://www.gofundme.com/friends-of-daniele-and-tom-nanga-parbat-rescue







