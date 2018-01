Direttamente dal CES 2018 giungono novità anche nel settore automobilistico con la presentazione del nuovo computer di bordo Alpine compatibile con la piattaforma CarPlay di Apple.

Il dispositivo, dal nome in codice iLX-F309, è pensato per poter portare CarPlay in tutte quelle automobili non in grado di supportarlo nativamente. Con un display ampio da ben 9 pollici, Alpine iLX-F309 non necessita di particolati competenze per il montaggio.

E’ possibile infatti installarlo sul proprio veicolo grazie al comodo braccetto che consente un semplice alloggiamento all’interno dell’abitacolo. Il dispositivo è dotato anche del supporto ad Android Auto (incluso Google Assistant) ma è comunque dotato di tutta serie di funzionalità stand alone operanti indipendentemente dall’adozione delle piattaforme di Apple e Google. Potrete infratti sfruttare la porta USB in dotazione per riprodurre file multimediali quali filmati e file audio in formato FLAC, mp3, wma e aac. Grazie inoltre alla porta HDMI e alla porta AUX potrete anche utilizzarlo per collegare dispositivi esterni di qualunque genere, godendo quindi di un’esperienza multimediale completa a 360 gradi.

Con le numerose espansioni vendute separatamente sarà possibile ad esempio collegare anche videocamere a bordo del vostre mezzo, utilizzando iLX-F309 come hub per gestire e per catturare le immagini riprese dalle varie telecamere posizionate nel veicolo.

Alpine iLX-F309 è atteso sul mercato per il mese di febbraio, con un prezzo di vendita al pubblico di 1100 dollari.