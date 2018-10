È stata allontanata in malo modo da un negozio perché stava allattando il suo bambino che si era messo a piangere per la fame: è successo a una mamma di Malnate, nel Varesotto, e la donna ha deciso di non rimanere in silenzio, informando dell’accaduto l’amministrazione comunale e in particolare l’assessora alla Cultura Irene Bellifemine.

“Quello dell’esercente, che ha fatto uscire la signora dal negozio dicendole addirittura di vergognarsi per aver allattato in pubblico, è un comportamento agli antipodi rispetto alla nostra politica di attenzione e rispetto dei diritti dei più piccoli, tant’è vero che Malnate è Città dei Bambini. Proprio per questo, quando mi è stato raccontato l’episodio ne sono rimasta particolarmente colpita – spiega l’assessora – Tanto più che la mamma in questione è entrata nel negozio proprio per poter stare in un ambiente un po’ più appartato e non allattare per strada, dato che il bambino più piccolo si è messo a piangere mentre lei era con i figli più grandi in un parco pubblico. Le ho garantito che ci saremmo attivati per consentire alle donne di allattare in tranquillità”.

Detto fatto, l’accaduto ha dato ulteriore impulso a un progetto che il Comune aveva già in cantiere, ovvero l’apertura di baby pit stop destinati alle mamme in collaborazione con Unicef, Ats e Asst (Azienda socio sanitaria territoriale): “Il primo è attivo da maggio al piano terra del municipio e il secondo è stato inaugurato proprio in questi giorni nella nostra biblioteca – continua Bellifemine – La posizione è ottimale, perché adiacente alla piazza centrale del paese e facilmente raggiungibile dalle mamme che abbiano urgenza di allattare”.