Non sei ancora cliente Allianz Bonus Drive?

Registrarti subito: bastano targa e data di nascita.

Monitora il tuo stile di guida grazie al tuo smartphone e scopri quanto puoi per risparmiare.

Per te è disponibile anche il servizio di Controllo RCA per verificare in tempo reale, in caso di sinistro, se il veicolo coinvolto è assicurato.

Hai già una polizza Allianz Bonus Drive?

Accedi con username e password della tua Area Personale Allianz.

Grazie all’app Allianz Bonus Drive hai accesso a informazioni approfondite su come guidi e sulle abitudini di chi usa la tua auto. In questo modo, puoi modificare i comportamenti più pericolosi. Riduci il rischio di incidenti e, in più, puoi ottenere uno sconto sul rinnovo della tua RC Auto.

Consulta le statistiche sempre aggiornate sul tuo stile di guida: percorsi, velocità, tipo di strade. Sempre a portata di mano le informazioni utili a migliorarti e risparmiare.

La funzione “Trova la mia auto” ti permette, inoltre, di salvare la posizione in cui si trova il tuo veicolo, attraverso il GPS del tuo smartphone o manualmente in caso di assenza di segnale. Ad esempio, se vai in una città che non conosci e parcheggi per strada, puoi memorizzare la posizione dell’auto per ritrovarla più velocemente.

Con Allianz Bonus Drive il cambiamento verso una guida più sicura è nelle tue mani.

Per utilizzare la app è necessaria una connessione internet.

L’uso continuato del GPS in background può ridurre drasticamente la durata della batteria.

Download su Itunes