È un’opzione. Quella cosa in più che può aiutare. È, ma personalizzata. Ogni mercoledì, dalle 9 alle 13, i pazienti dell’hospice Antea del Santa Maria della Pietà di Roma, si inoltrano sul percorso di una leggenda: quella dove si racconta di Davide che suonando la cetra leniva il dolore di re Saul. E così anche loro ogni settimana ascoltano le note delle canzoni che più amano.

È un’opzione perché ognuno può decidere se dedicare del tempo alla musica che viene proposta in forma individuale. Un progetto, spiegano dall’hospice “accolto in maniera molto positiva e propositiva dai pazienti con interventi sia individuali che di gruppo”. Le sessioni di musicoterapia sono aperte a tutti gli ospiti dell’hospice “e spesso hanno scelto di partecipare alle sessioni con i volontari del Centro Antea. Tutti ne hanno tratto grande giovamento”. A curare il servizio è Maria Teresa Palermo, professionista della musicoterapia dal 2001 e specializzata nelle sue applicazioni in area oncologica e delle cure palliative.

Così il mercoledì ognuno sceglie di passare qualche ore in compagnia della propria colonna sonora. Si va dal repertorio di Claudio Villa alle improvvisazioni jazz. Tanto che da servizio sperimentale oggi è stabilmente inserito nel percorso terapeutico. La musicoterapia è una disciplina antichissima e viaggia insieme alla fisioterapia, all’ascolto dei bisogni particolari di ognuno, al sostegno psicologico adottando quell’approccio multidisciplinare tipico delle Cure Palliative.

E se studi internazionali forniscono, ormai da tempo, una base scientifica dei benefici che offrono l’esperienze musicali, ormai la musicoterapia è diventato percorso terapeutico che si differenzia dal semplice ascolto musicale perché vengono tenuti in considerazione i bisogni specifici del paziente e la sua condizione generale, fisica, cognitiva, psicologica e spirituale. Ed è anche un sostegno durantele lunghe giornate di degenza.