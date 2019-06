Allevare cinta senese. Un’interessante opportunità di lavoro in questo particolare momento di incertezza economica. Il Consorzio della Cinta senese, infatti, attraverso il suo consiglio di amministrazione di recente rinnovato, si propone di raggiungere un obiettivo ambizioso: raddoppiare se non triplicare la produzione di Cinta Senese Dop, perché l’attuale produzione di circa 4.000 capi non è sufficiente a soddisfare le molte richieste di mercato. Un obiettivo che rappresenta, dunque, una nuova opportunità di lavoro. A patto che, ovviamente, sussistano alcune caratteristiche strutturali di base richieste dal disciplinare (ad esempio, collocazione nel territorio toscano, adeguati spazi per allevamento allo stato brado e semi brado). E’ per questo che il Consorzio si rende disponibile a indicare le condizioni necessarie per un avviare allevamento di questa razza, ma soprattutto quali sono le problematiche e le criticità che tale tipo di impresa può presentare.

Fonte