Liguria sorvegliata speciale per maltempo. Almeno fino alle 15 di oggi sarà allerta rossa nella regione a causa dei terreni saturi per le piogge degli ultimi giorni e dell’alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone, nelle prossime ore. Arpal ha così aggiornato l’allerta meteo che sul settore centrale, tra il genovesato e il savonese. Occhi puntati sul centro della Liguria in particolare per via delle possibili cumulate intense e per il rischio di innalzamento rapido del livello dei torrenti. “Ci attendiamo una perturbazione importante e lenta”, ha spiegato l’assessore regionale ligure alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, annunciando l’innalzamento dell’allerta. Con l’allerta rossa scattano anche i provvedimenti di chiusura delle scuole per la giornata di oggi per quanto riguarda Genova e i comuni della provincia.

