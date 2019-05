BOLOGNA – Alle otto del mattino arriva il tweet dei Vigili del Fuoco: “Sotto costante monitoraggio i livelli idrometrici dei fiumi Secchia, Panaro e relativi affluenti. Potenziato il dispositivo di soccorso”. L’emergenza non è finita, il maltempo non dà tregua con allerta rossa, per tutta la giornata, per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane, in particolare in Emilia.

Nella giornata di oggi sono previste piogge intense e quindi si è deciso di aumentare la sorveglianza sugli argini per non trovarsi scoperti in caso di rotture. Le squadre saranno posizionate in postazioni di osservazione. Il Secchia e il Panaro sono sorvegliati speciali. Il momento critico per le piene è atteso per il tardo pomeriggio.

Sul territorio si è mobilitata la protezione civile nazionale. Attenzione alta a Modena, dove restano chiusi tutti i ponti sul fiume Secchia per il quale nelle prossime ore è atteso un nuovo innalzamento del livello dell’acqua a causa delle piogge persistenti. Riaperto invece il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Nella città emiliana in via precauzionale oggi non è prevista attività scolastica pomeridiana a Villanova: il nido Trottola, la scuola d’infanzia San Pancrazio e la primaria Ciro Menotti.

Già nella serata di ieri tecnici comunali e volontari della protezione civile, insieme a operatori della polizia municipale, hanno contattato gli abitanti della località San Pancrazio invitandoli a portarsi ai piani alti delle abitazioni nella giornata di oggi. A tutti i cittadini, come è previsto nella fase di allerta rossa, il Comune di Modena raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di prestare massima nel percorrere ponti, sottopassi e strade sotto l’argine.

Allagamenti nel Riminese. Una decina di interventi dei vigili del fuoco per garage allagati ieri pomeriggio a causa di pioggia battente. Allagati soprattutto i locali sotto la sede stradale dove l’acqua è arrivata come una cascata, in particolare nelle zone di San Clemente, Misano alta e Morciano. Nel porto di Riccione il Rio Melo ha trasportato molti detriti tra le imbarcazione con un’onda fangosa. Al momento non vi sarebbero situazioni di emergenza, ma continua a piovere e non sono esclusi nuovi interventi per chiamate di emergenza in giornata.

In Romagna, in particolare, in base alle ultime previsioni dell’Arpae è prevista una ‘coda’ dell’ondata di piogge soprattutto in serata.

Un nubifragio si è abbattuto sul Piacentino ieri nel pomeriggio. I danni più seri si sono registrati in alta Valdarda e in Valtidone, dove sono esondati torrenti e canali.