Continua per la giornata di oggi l’allerta meteo su gran parte dell’Italia. La protezione Civile comunica che, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata allerta rossa in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria. Allerta arancione invece su settori di Piemonte e Veneto, su gran parte dell’Emilia-Romagna, sull’area centro-meridionale delle Marche, sul Lazio meridionale, sul versante costiero della Campania, in Puglia, su gran parte di Basilicata e Sicilia. Allerta gialla, inoltre, in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, su alcuni settori della Lombardia, sull’area meridionale del Friuli Venezia Giulia, sui restanti territori di Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

