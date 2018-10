Allerta massima

(Foto Fotogramma)

Venti da burrasca a tempesta su quasi tutta l’Italia, violente mareggiate lungo le coste con 6 regioni – Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – in allerta rossa. Da Nord a Sud, come previsto, il maltempo sta creando disagi da Nord a Sud. Preoccupano i fiumi, viste le abbondanti piogge. Il forte vento che accompagna questa perturbazione sta determinando anche la caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità. Sono diversi i Comuni, tra cui Roma, in cui le scuole oggi sono rimaste chiuse. Su alcune strade statali sono in corso limitazioni al transito.

In Liguria, già da ieri i vigili del fuoco sono al lavoro per le diverse criticità provocate da piogge e vento forte. Gli interventi hanno riguardato in particolare alberi pericolanti o caduti e allagamenti di scantinati. Frane si sono registrate a Davagna nell’entroterra di Genova, a Struppa in Valbisagno, a Cosio di Arroscia (Imperia). Occhi puntati sul livello dei torrenti, osservati speciali in queste ore, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, già messi alla prova dall’intensità delle precipitazioni dei giorni scorsi. Monitorata la Valpolcevera e l’area del ponte Morandi.

Anche in Toscana i vigili del fuoco del comando di Grosseto sono stati impegnati per tutta la notte a causa del forte vento e della pioggia. Scuole chiuse a Roma e in altri Comuni del Lazio in seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione, che prevede forti venti, piogge intense e temporali.

Campania – Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Dalle prime ore del mattino pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì; alla luce del bollettino emanato ieri, il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sull’isola. Le scuole sono chiuse anche nei comuni di Ischia, Forio, Barano, Casamicciola Terme, Serrara Fontana e Lacco Ameno

Puglia – A Taranto una violenta tromba d’aria ha colpito ieri sera Manduria facendo cadere molti alberi, muri di recinzione e parte di una facciata di una chiesa, San Michele Arcangelo. Non si registrano feriti, secondo quanto riferisce la sala operativa della Protezione civile regionale. Danni consistenti si segnalano anche a negozi e abitazioni. La Commissione straordinaria che regge il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il vento e gli allagamenti per le piogge intense hanno interessato anche molte altre zone del brindisino, ad esempio la vicina Oria, e del tarantino. Secondo il bollettino meteorologico diffuso ieri il vento forte e le piogge interesseranno la Puglia fino a questo pomeriggio, in particolare l’arco jonico.