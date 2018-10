‘CHI VA piano, va sano e va lontano’, recita un vecchio adagio che molti fanno proprio una volta varcata la soglia dei 50 anni. Persino i runners – ad un certo punto – rallentano e corrono ad una velocità inferiore rispetto a quando avevano trent’anni. Ma la buona notizia è che possiamo permetterci di rallentare un po’ la resa, di decelerare più lentamente. Insomma, abbiamo ancora modo di darci dentro e tagliare qualche traguardo. A stabilire la nuova tabella di marcia è l’analisi condotta da due ricercatori della Yale University.Secondo i due ricercatori, sebbene una diminuzione del livello delle prestazioni con l’età sia ineluttabile, il processo potrebbe essere meno rapido di quanto molti di noi temono. E, cosa più importante, la nuova ricerca aggiorna una formula molto popolare che i runners over 40 possono utilizzare per determinare quanto velocemente possono aspettarsi di rallentare e fornisce degli obiettivi di fine-tempo ragionevoli, adatti ad ogni età.Gli scienziati non sanno esattamente perché, da un punto di vista fisiologico, non siamo in grado di mantenere il nostro vecchio ritmo di corsa quando raggiungiamo la mezza età. Alcuni studi precedenti avevano evidenziato che persino negli atleti di lungo corso, il cuore diventa un po’ meno efficiente a pompare sangue e a fornire ossigeno e i muscoli un po’ meno abili nell’esprimere potenza. “Il massimo della espressione fisiologica si ha prima dei 30 anni – chiarisce, Rettore e Professore Ordinario di Medicina Interna e specialista in medicina dello sport, Università degli Studi di Roma Foro Italico. Si inizia a vedere una riduzione della risposta funzionale già dai 30 anni con delle variabili individuali e che cambiano anche in base al tipo di sport. Per esempio, l’efficienza viene mantenuta anche in età avanzata nell’equitazione e nel tiro con l’arco perché la qualità preponderante è quella dell’efficienza neurosensoriale e non della potenza e della resistenza come accade nel calcio o nel tennis”.

• LA PANCETTA E LA PIGRIZIA DELL’ETÁ

E poi ci sono alcuni cambiamenti profondi all’interno delle nostre cellule, in particolare nei mitocondri che producono energia, che possono spiegare come mai c’è una diminuzione delle prestazioni legate all’età, così come hanno un ruolo l’inevitabile aumento di peso che gli anni si portano dietro e una diminuzione dell’intensità di allenamento. Tutti questi fattori fanno sì che dopo gli anta non riusciamo più a star dietro ai bambini e neppure a ripetere i nostri migliori tempi di corsa. “Anche chi è stato un grande corridore – prosegue Pigozzi – se smette di fare sport da endurance ha un calo fisiologico più repentino di chi invece continua ad allenarsi. Il rischio è quello di andare incontro alla sarcopenia, cioè la perdita di tessuto muscolare facilitata dalla vita sedentaria e che si può ritardare solo continuando ad allenarsi”.

LA RUBRICA – Scrivi al medico nella rubrica i 100 esperti di Salute

• NON SMETTERE DI ALLENARSI

Perciò, rallentare il passo, diminuire l’intensità va bene. Ma guai a smettere di allenarsi, anzi: più passano gli anni, più l’esercizio fisico va vissuto come una prescrizione medica. “Chi continua ad allenarsi – sottolinea il medico dello sport – ha un calo fisiologico più tardivo rispetto a chi smette di muoversi e quindi rimane giovane più a lungo”. Soprattutto si è spostata in avanti l’età in cui appendere le scarpette al chiodo. “Grazie ai progressi della medicina e alla diagnosi precoce – fa notare Pigozzi – si invecchia più lentamente e l’efficienza fisica si mantiene più a lungo soprattutto se si adottano i corretti stili di vita che includono il movimento”.

• SLOW DOWN: A CIASCUNO IL SUO

Insomma, se ci sentiamo più stanchi del solito dopo una corsa al parco o sul tapis roulant, non significa che è arrivata l’ora di smettere di correre perché qualunque attività fisica deve essere allenante e mettere l’organismo sotto stress. Ma come capire allora che è meglio darsi una calmata quando ci si allena? Lo ‘slow down’ è un fatto del tutto individuale: “Ciascuno ha i suoi tempi: se si ha un buon livello di allenamento, bisogna solo monitorare le proprie condizioni fisiche con una visita medica e il test da sforzo” suggerisce Pigozzi. Così non si corre nessun rischio.

• LA VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL CARICO ALLENANTE

Il problema nasce quando c’è il fai da te: “Il sentirsi bene non significa necessariamente che stiamo bene: serve una valutazione funzionale per capire qual è il giusto carico allenante perché qualunque somministrazione di attività fisica va considerata sulla base della risposta individuale che dipende non solo dall’età anagrafica ma da quella biologica” spiega l’esperto. La valutazione funzionale si effettua con un medico dello sport che in primo luogo deve escludere la presenza di patologie. “La visita di idoneità sportiva, al di sopra dei 35 anni, deve includere anche l’elettrocardiogramma sotto sforzo per capire qual è la potenza che il soggetto può esprimere e su quella base poter stabilire, sotto la guida di un tecnico, il tipo di allenamento giusto” conclude Pigozzi.