“La Champions è una competizione talmente bella quanto bastarda“. Lo dice l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, tornando sull’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. “Se arrivi al momento giusto non nelle migliori condizioni paghi -aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter-. Noi quest’anno abbiamo fatto bene fino alla sosta, poi alla sosta avevamo molti infortunati, non scordiamoci che già a Bergamo ci mancava qualcuno. Poi abbiamo ripreso, abbiamo vinto la Supercoppa ma è stato tutto un rincorrere gli infortuni. Douglas Costa non so nemmeno se è ancora moro o è biondo, perché non lo vedo più. Contro l’Atletico abbiamo fatto qualcosa di straordinario, poi abbiamo avuto altri infortuni”.

