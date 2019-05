“Con il presidente ci vediamo la prossima settimana“. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, anticipando in conferenza stampa le domande sull’incontro con Andrea Agnelli per definire il suo futuro. “Ci vedremo con il presidente e parleremo a 360 gradi come ogni anno”, aggiunge Allegri alla vigilia della sfida con la Roma, sottolineando che “già prima del ritorno con l’Ajax avevo comunicato al presidente che sarei rimasto, ora bisogna incontrarsi e parlare di tutto”. Sulla tempistica dell’incontro con Agnelli, il tecnico precisa che “siamo in anticipo di 15 giorni sulla tabella di marcia”.

Fonte