Una partita seria, vinta di squadra : ora non abbassiamo la guardia, che ci aspettano due partite da cui vogliamo ottenere il massimo! pic.twitter.com/KorQjOBI99 — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 11 marzo 2018

– Massimiliano Allegri ha tanti motivi per sorridere dopo l’undicesima vittoria della sua Juventus, l’ottava senza subire reti per i campioni d’Italia. “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi non abbiamo avuto cali di rendimento: sono contento per i vari Marchisio, Sturaro, Rugani e De Sciglio, che rientrava oggi e che hanno fatto bene – sottolinea il tecnico dei bianconeri ai microfoni di Premium sport – Mancano ancora molte partite e c’è bisogno di tutti. La forza di questa squadra è la compattezza, la disponibilità di tutti al sacrificio e la consapevolezza che il percorso è ancora lungo: il nostro obiettivo è di alzare sempre l’asticella e la squadra lo sta facendo”.

ALLEGRI: “IL RIPOSO FORZATO GLI HA FATTO BENE” – Quindi l’allenatore della Juventus prosegue la sua analisi soffermandosi sui singoli. “Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene – le parole di Allegri – gli ha dato la giusta spinta, e sono contento anche delle prestazioni di Higuain e Mandzukic. Il rigore sbagliato? Avevo detto che doveva batterlo Paulo, potevamo chiudere la partita, ma può succedere e comunque Gonzalo si è rifatto con l’assist nel 2-0: al momento ne hanno sbagliati due Higuain e due Dybala, sono pari. Se preferisco giocare prima o dopo il Napoli? Mi è piaciuto giocare alle 15, così stasera si può cenare tranquillamente – dice il tecnico livornese – Guarderò la partita e spererò che il Napoli non faccia risultato, mi sembra normale visto che sono in lotta con noi. Real al sorteggio per la rivincita di Cardiff? Assolutamente no, è la candidata numero uno a rivincere la Champions, sono unici nel gestire questa competizione”.

“LA NOSTRA FORZA E’ LA COMPATTEZZA NELLE DUE FASI” – Sulle voci che lo vorrebbero in Inghilterra e se stia migliorando l’inglese, Allegri ha ribattuto: “No, non sto neanche studiando”. Il tecnico è poi tornato a parlare di calcio e su come la sua squadra sappia gestire fase difensiva e offensiva: “La forza di questa squadra è di rimanere compatta e capire che la fase difensiva è collegata a quella offensiva e viceversa. Quando c’è la disponibilità di tutti, lo facciamo meglio anche se dobbiamo migliorare sicuramente nel palleggio”. Infine una domanda su Cuadrado: “Vedremo come risponderà al recupero. Se ci sarà bene, altrimenti faremo senza di lui”.

DYBALA “MOSTRATO PERSONALITÀ, NAPOLI? DIPENDE DA NOI” – “Sono contento, sapevamo che era dura dopo le emozioni di mercoledì, potevamo essere rilassati ma abbiamo mostrato personalità ed esperienza. Sono contento anche per me per aver aiutato la squadra”. Lo ha detto Paulo Dybala, autore della doppietta che ha regalato alla Juve la vittoria contro l’Udinese, a Mediaset Premium. Parlando di scudetto e di duello con il Napoli, Dybala ha aggiunto: “Ora mettiamo loro la pressione e andiamo avanti. Dipende tutto da noi”. E sul rigore sbagliato da Higuain, ha aggiunto: “Con il ‘Pipa’ scherziamo, quando segna uno, tira l’altro, facciamo così, ma un rigore sbagliato non cambia nulla”.

MARCHISIO: “VOLEVAMO 3 PUNTI MA PENSIERO VA AD ASTORI” – “Siamo uomini prima che calciatori. Siamo compagni prima che avversari. Volevamo questa vittoria e lo abbiamo dimostrato sul campo. Ma oggi le luci si spengono ed il nostro pensiero è solo rivolto a te”. E’ il tweet con cui Claudio Marchisio, dopo il 2-0 all’Udinese, ricorda Davide Astori, scomparso una settimana fa.