Una canzone inedita, scritta da Paul McCartney e Ringo Starr dovrebbe essere venduta all’asta per circa 20.000 sterline.

La canzone, intitolata Angel in Disguise, è stata scritta durante le sessioni di registrazione dell’album del 1992 di Ringo, Time Takes Time, anche se non è stata inserita in questo lavoro.

Il disco inedito appare su una cassetta, che fa parte della collezione del DJ britannico Tony Prince.

Ci sono due versioni della canzone sul nastro: nella prima interpretazione McCartney canta i testi, accompagnato da piano e batteria.

La seconda versione presenta “una base completa, cantanti di supporto, strumentazione aumentata tra cui armonica, chitarra e altro“.

Beatles, all’asta una canzone inedita di Paul McCartney e Ringo Starr

Il mese scorso, nel frattempo, i testi scritti a mano di McCartney per Hey Jude sono stati venduti all’asta per 910.000 mila dollari.

L’iconica canzone – pubblicata nell’agosto 1968 – è uno dei singoli più popolari dei Beatles e, secondo la casa d’aste Julien’s Auctions, il testo è stato venduto nove volte tanto rispetto la sua stima originale in un’asta online.

Parlando prima della vendita, Jason Watkins, specialista in musica della Julien’s Auctions, ha dichiarato: “È ovviamente una canzone molto iconica che tutti conoscono. Questi testi scritti a mano sono stati usati in studio come guida durante la registrazione“.

Il video di Hey Jude:

Beatles, aste da migliaia di dollari

Non è tutto: un disegno di John Lennon e sua moglie Yoko Ono, dal titolo Bagism è stato venduto per 93.750 mila dollari, mentre un posacenere utilizzato da Ringo Starr negli studi di registrazione di Abbey Road a Londra è stato venduto per 32.500 mila dollari.

Una demo di un’altra traccia Ringo, chiamata Everyone Wins, presente anch’esso nella cassetta, viene venduta da Omega Auctions il 19 maggio, insieme ad altri cimeli.