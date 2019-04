– Il sindaco di New York,, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a causa dell’epidemia di morbillo diffusasi a Brooklyn e ha ordinato la vaccinazione obbligatoria in quattro aree più a rischio. Dal mese di settembre sono oltre 250 le persone che a New York hanno contratto il virus del morbillo, generando allarme soprattutto tra la comunità ebraico ortodossa di Williamsburg. Secondo quanto stabilito dal sindaco de Blasio tutte le persone non vaccinate di quattro aree di Brooklyn dovranno al più presto farlo, compresi i bambini oltre i sei mesi di età. Chi non si sottoporrà al vaccino rischia una multa di mille dollari. De Blasio ha anche ordinato a tutte le scuole religiose e agli asili nido della comunità ebraico ortodossa di non accettare alunni e studenti non vaccinati, pena la chiusura degli istituti.

L’emergenza riguarda anche altre zone del Paese. La scorsa settimana si sono registrati circa ottanta nuovi casi ed è salito a 465 il numero delle persone contagiate, un livello record negli ultimi vent’anni, secondo quanto annunciato dal centro sanitario di controllo e prevenzione. L’anno scorso, in tutto il 2018, i casi erano stati 372, mentre l’annata peggiore del nuovo millennio era stata il 2014, quando i casi furono 667. Quest’anno, visto il trend nei primi tre mesi, il contagio potrebbe raddoppiare i numeri.

Tra le cause del ritorno aggressivo del morbillo, la diffusione delle campagne antivaccino. Come sottolineano gli esperti del Centro federale di prevenzione, la maggior parte dei nuovi ammalati non è vaccinata, e il morbillo è molto contagioso: se colpisce una persona, il 90 per cento di chi gli sta intorno, se non è immune, potrebbe essere infettato. Un altro acceleratore del contagio sono i viaggi. Tra le comunità più colpite di recente, quella degli ebrei ortodossi di New York, ma anche del New Jersey: in genere non vaccinati, quando vanno in Israele o in Ucraina rischiano di infettarsi e di tornare incubando il virus che poi scatena l’epidemia. Finora i singoli Stati hanno reagito all’emergenza senza coordinarsi tra loro: California, Mississippi e West Virginia hanno leggi che obbligano le comunità religiose a vaccinare bambini e ragazzi in età scolare.