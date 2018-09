Una donna di 61 anni è morta di legionellosi a Torino. E’ la moglie di un imprenditore: ha contratto la malattia venendo a contatto con il batterio della legionella, ma non è chiaro dove il contagio sia avvenuto. I conoscenti sospettano che la donna si sia infettata al mare, durante le vacanze. Toccherà ora all’Ufficio di igiene, a cui il caso è stato segnalato dall’ospedale, accertare l’origine del batterio e dell’infezione.

La moglie dell’imprenditore ha accusato i primi sintomi dopo essere tornata a Torino. I medici della clinica Fornaca hanno fatto di tutto per salvarla ma non sono riusciti a sconfiggere la malattia: la paziente, che aveva un quadro clinico già complicato, è stata ricoverata per una dozzina di giorni nella casa di cura torinese. E’ morta giovedì scorso, lasciando il marito e due figlie.

Il caso torinese si aggiunge alle decine di contagi che hanno colpito il nord Italia quest’estate: erano stati 53 tra luglio e agosto solo nei Comuni a nord di Milano. Cinque le vittime, anche se nei casi lombardi tutti i pazienti deceduti avevano un’età avanzata, di solito molto superiore ai 70 anni.



In Piemonte, a inizio agosto, era scoppiato il caso dopo la morte di un operaio di Bra, dipendente dell’Amiat di Torino, morto per un sospetto caso di legionellosi. L’uomo si era sentito male mentre lavorava. Due settimane fa, invece, gli ispettori Spresal dell’Asl di Torino avevano ordinato la chiusura dei bagni della Dental School – il centro di eccellenza della Città della Salute torinese per l’assistenza, la didattica e la ricerca in campo odontostomatologico – sempre per un sospetto di legionella.

La “legionella pneumophila” si trova nell’acqua e nel vapore acqueo, a temperature tra i 25 e i 55 gradi: se inalato, può determinare un tipo di polmonite che, nei casi più gravi, può appunto essere fatale.