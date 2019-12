Sono circa 35 le persone che sarebbero rimaste intossicate in un hotel della Val Ridanna, laterale della Val d’Isarco, in Alto Adige. Come ha appreso l’AGI da fonti dei soccorritori giunti anche da Bolzano con una serie di mezzi dei vigili del fuoco del corpo permanente ed alcune ambulanze, nessuna persona coinvolta si troverebbe in pericolo di vita. In serata alcuni ospiti della struttura hanno accusato sintomi gastrici. Nell’arco di pochi minuti gli stessi disturbi, dissenteria, è stata accusata anche da altri clienti. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario per l’intossicazione e le persone colte da malessere sono attualmente visitate in hotel.

Nessuna persona in pericolo di vita ma l’intossicazione probabilmente alimentare (forse un virus) – sono in corso ulteriori accertamenti – che ha colpito 35 persone in un noto hotel della Val Ridanna in Alto Adige è considerata dai soccorritori “abbastanza critica”.

Le persone intossicate vengono trattate da una imponente macchina di soccorso allestita per l’emergenza presso la locale sala delle associazioni. Lungo l’autostrada del Brennero, i soccorsi sono arrivati anche da Bolzano. Dal capoluogo altoatesino si è mobilitato il corpo permanente dei vigili del fuoco con diversi mezzi e sono partite alcune ambulanze.

L’allarme è scattato attorno alle ore 19 quando, alcuni ospiti dell’Hotel Schneeberg, la più famosa struttura di quattro stelle sia della Val Ridanna sia della Wipptal (Vipiteno), durante la cena hanno accusato malessere e problemi di natura gastrica. Poco dopo gli stessi sintomi, dissenteria, sono stati accusati anche da altri ospiti. In questi giorni le strutture di montagna sono molto affollate dai turisti che effettuano le prime sciate o che visitano i tradizionali Mercatini di Natale.