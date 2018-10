Allagamenti a Roma, bloccati in resort su Giustiniana

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Temporali e allagamenti a Roma, dove da questa mattina i vigili del Fuoco, hanno dovuto effettuare almeno 90 interventi. In via della Giustiniana, all’altezza del civico 906, i pompieri, sul posto con una squadra e nucleo sommozzatori, hanno dovuto trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate al piano terra di un resort a causa dell’esondazione di un canale.

Allagamenti anche in diversi sottopassi della Capitale: anche in questo caso i vigili del fuoco hanno tratto in salvo gli automobilisti che si erano trovati in difficoltà.