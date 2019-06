A 12 anni dalle precedenti recite ritorna in scena alla Scala, dal 26 giugno al 9 luglio, ‘La Bella addormentata nel bosco’ di Rudolf Nureyev. Tra le letture dei classici, firmate dal ‘tartaro volante’, che lo storico teatro milanese ha in repertorio, fu proprio la ‘Bella’ a debuttare nel lontano 1966. Nello sfarzoso décor e con i preziosi costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, firmati per la Scala nel 1993, insieme ai primi ballerini e ai solisti del Teatro alla Scala, le recite della ‘Bella’ saranno l’occasione per ammirare in scena Polina Semionova, per la prima volta nei panni di Aurora nelle recite del 26 e 29 giugno e per ritrovare, il 5 e 9 luglio, nel ruolo protagonista, l’ étoile internazionale Svetlana Zakharova.

