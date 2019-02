“Volevamo riportare alla Sapienza le lezioni sul cadavere“. A sintetizzare così la due giorni in corso oggi e domani a Roma, in occasione della decima edizione del corso annuale di chirurgia del gomito ‘Rome Elbow’, è Giuseppe Giannicola, curatore dell’evento e dirigente medico del Policlinico Umberto I. Quella di quest’anno è infatti un’edizione speciale, la prima del ‘Rome Elbow Cadaver-Lab’. “Un’iniziativa frutto di diversi mesi di lavoro. Alle lezioni – spiega all’AdnKronos Salute – assistono 150 iscritti, soprattutto giovani ortopedici, ma anche allievi di diverse scuole di specializzazione. La peculiarità è proprio il fatto di poter far lezione in aula su pezzi anatomici“.

