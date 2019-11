È stata presentata ieri, venerdì 8 novembre, la “Mattinata di studio sul linguaggio audiovisivo”, organizzata dall’Associazione culturale NETFORPP EUROPA (Network Europeo per la Psichiatria Psicodinamica), presso la Casa del Cinema di Roma. La pioggia torrenziale non ha fermato l’entusiasmo degli studenti dell’Istituto Leon Battista Alberti di Roma, che sono stati coinvolti nel laboratorio scolastico 2018/19 e hanno realizzato il cortometraggio intitolato LA MASCHERA, grazie all’affiancamento di talentuose filmmaker, come Arianna Rossini, Alessandra Valente e Giulia Tata.

