All Together Now è il nuovo show musicale di Canale Cinque dove aspiranti cantanti devono convincere ben 100 giudici (teoricamente esperti musicali, ma fra loro ci sarà anche Leonardo Decarli e Antonella Mosetti) ad alzarsi in piedi e cantare, il corrispettivo del ‘I Want You’ di The Voice Of Italy, insomma.

I cantanti in gara non vinceranno nessun contratto discografico ma solo un premio in denaro e fra loro – come anticipato dal regista Roberto Cenci a Panorama – ci sarà anche un vincitore di Amici di Maria De Filippi (più precisamente della prima edizione, quando ancora si chiamava Saranno Famosi): sto parlando di Dennis Fantina.

“Ci sono molti cantanti amatoriali, dal panettiere al ragazzo che fa il doppio lavoro, e qualche volto dei talent, tra cui Dennis Fantina di Saranno Famosi, e altri di Io canto e Ti lascio una canzone. In generale la qualità è alta ma a nessuno promettiamo una carriera musicale”.

Dennis Fantina dopo aver vinto Saranno Famosi ha partecipato con scarso successo (dato che nessun coach si è girato) all’edizione 2015 di The Voice Of Italy ed anche al talent di Milly Carlucci, Notti sul Ghiaccio.

Riuscirà con All Together Now a tornare sulla bocca di tutti?