Su Instagram arriva il filtro abbinato alla canzone All I Want for Christmas di Mariah Carey. Ecco come usarlo per Natale.

È giunto il momento di portare buone notizie e regali, anche per Mariah Carey. In onore del 25esimo anniversario dell’iconico album natalizio della cantante, Instagram ha collaborato con l’artista per lanciare un filtro ispirato a All I Want For Christmas Is You.

L’effetto Instagram personalizzato presenta l’omonima canzone, ovviamente, e uno zoom automatico che si attua quando la canzone raggiunge la parte ‘YOUUU‘ del ritornello. Molto probabilmente sarà il vostro filtro preferito per il resto di dicembre.

Ecco come utilizzare la funzione Instagram per creare video natalizi, accompagnati dalla popolare canzone per le feste.

Mariah Carey, su Instagram il filtro di All I Want for Christmas

Instagram e Mariah Carey si sono uniti per creare un filtro abbinato all’iconica canzone di Natale, All I Want For Chrismas, lanciata nel 1994 e che è stata una vera fortuna per la cantante statunitense.

Ecco i passaggi da attuare per poterlo utilizzare su Instagram:

-Apri la fotocamera su Instagram e scorri sull’icona del fiocco di neve. Dovresti vederlo subito perché, probabilmente, è uno dei primi effetti che si presentano.

-Decidi cosa vuoi ingrandire la fotocamera. Tocca e tieni premuto per registrare come faresti con qualsiasi altro video. Sentirai il ritornello della canzone e l’effetto aumenterà automaticamente su tutto ciò che è centrato nel tuo video.

-Fatto ciò, puoi condividerlo con i tuoi follower. Puoi pubblicare il video nelle tue storie o inviarlo come messaggio privato.

Oltre alla canzone e allo zoom automatico, c’è anche l’effetto con fiocchi di neve dorati che cadono e un filtro facciale che ti renderà Glitter, proprio come la canzone della Carey del 2001.

Il video di All I Want for Christmas is You:

All I Want for Christmas compie 25 anni

Il nuovo filtro di Instagram, legato a All I Want For Christmas Is You di celebra il 25esimo anniversario del successo dell’artista.

Instagram suggerisce di applicare l’effetto sui i selfie, nei video, sul viso degli amici, ma anche sulla cioccolata calda e gli animali domestici. Nonostante sia costantemente una delle canzoni di Natale più ascoltate, All I Want For Christmas Is You ha raggiunto il numero 1 della Billboard Hot 100 quest’anno.