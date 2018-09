Alitalia ora, Frecciarossa prima: mezzo di trasporto che “affitti”, polemica che trovi. A distanza di 24 ore dal volo Linate-Palermo che ha portato gli invitati di Fedez e Chiara Ferragni al loro matrimonio, il deputato Michele Anzaldi ha interrogato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alzando una polemica in merito al volo ‘brandizzato’ e ‘personale’ dei coniugi Lucia.

“La compagnia aerea risulterebbe avere personalizzato biglietti e schermi a tema proprio per questo evento al punto che il logo ‘Ferragnez’ compare impresso sullo schermo dell’aeroporto, sui biglietti aerei degli invitati, che in queste ore stanno raggiungendo la Sicilia, dove la coppia dovrebbe sposarsi. Alitalia è una compagnia aerea alla quale il Paese è profondamente legato e che negli ultimi 10 anni i contribuenti italiani hanno sostenuto per evitare il fallimento. […] Come strategia di marketing l’iniziativa appare assolutamente irriguardosa rispetto al danaro pubblico investito per evitare il fallimento della compagnia aerea”.