Alfonso Signorini non è andato al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, nonostante cinque anni fa abbia preso parte alle registrazioni del video Alfonso Signorini Eroe Nazionale.

Intervistato da Chi, il co-conduttore del Grande Fratello Vip, ha svelato di non esserci andato semplicemente perché non è stato invitato (al contrario di Ilary Blasi che non è andata perché impegnata con il lavoro).



“Io non sono andato perché non sono stato invitato, non è pervenuto. Scherzi a parte, questo matrimonio tra Ferragni e Fedez, ma chapeau, oltre il business, loro si divertono e si vede, certo di privato non resta nulla, il privato allora è privato nel senso che è tolto.”

E pensare che qualche anno fa Alfonso Signorini, intervistato da Selvaggia Lucarelli, dichiarò: