Dopo aver raccontato su Chi la sua esperienza con Pamela Perricciolo, ieri sera al Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha smascherato la manager di Pamela Prati. Il direttore ha confessato di essersi invaghito di un certo Lorenzo Coppi, un uomo che in realtà non è mai esistito.

“Io come Pamela Prati. Siamo nel 2009 e quindi 10 anni fa. Io fui contattato su Facebook da un tale Lorenzo Coppi, bello come il sole, biondo, atletico. Mi disse che era mio fan e che era un medico in servizio ad Haiti per una missione umanitaria. Mi disse che voleva conoscermi meglio.

Io non sono uno sprovveduto, ma ho cominciato ad instaurare un rapporto un po’ più profondo. Io ero pazzo di lui e volevo andare ad Haiti. Lui mi disse di non andare perché non era sicura quella zona e mi promise che ci saremmo visti a Roma.

Nel frattempo vengo contattato, da quella che si presentò come la sua migliore amica, che è l’attuale manager di Pamela Prati, una certa ‘donna Pamela’. Questa storia è inquietante ragazzi, mi hanno fregato. La seconda agente di Pamela Prati invece, si dice sposata con un certo Simone Coppi e quindi ritorna il nome Coppi.

Io comincio a prendere contatti con questa Pamela e anche a lei dico che voglio vedere Lorenzo Coppi. Intanto lui diceva di essere tornato in Italia, ma loro (Pamela e Lorenzo) mi dicevano che lo zio di lui era sotto scorta e che per ragioni di sicurezza non potevo incontrarlo. Io quindi ho chiesto una telefonata. Bene, mi chiama, era la voce di una donna e a quel punto ho capito che era tutta una truffa. Io ho ancora su Facebook tutte le chat, sia con la signora Pamela, che con il signor Coppi. Uno non esisteva e l’altra una persona non degna di nota.

Io ho sentito Pamela Prati in questi giorni e l’ho anche messa in guardia. Non ho ancora capito se è vittima di queste due o è carnefice. In entrambi i casi è una brutta storia. Io non nego che si sposerà l’8 di maggio, tanto un prestanome lo trovi facilmente, basta pagare. Controllate i documenti”.