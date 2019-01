Alfonso Signorini ieri sera a La Repubblica delle Donne era un fiume in piena. Il direttore di Chi prima ha criticato Santa Barbara da Cologno Monzese e poi se l’è presa con Fedez e la sua festa di compleanno.

“Io più che sul suo matrimonio del secolo rifletterei sulla festa di compleanno del secolo. Perché quella di Fedez è stata una delle peggiori feste di compleanno non di questo secolo ma di tutto il millennio. Perché veramente l’ha fatta fuori dal vaso questa volta. Sono andati al supermercato a buttare il cibo e la roba come se fossero… Ecco, quello dimostra la vuotezza di questo tempo. Loro due hanno i numeri dalla loro parte, ma non basta avere i numeri.”

A mettere la ciliegina sulla torta però è arrivato Roberto D’Agostino.

Visto che Federico quando sente odore di catfight arriva con la stessa rapidità di Valeria Marini quando vede le ‘cotolette che vuole lei’, non mi stupirei se rispondesse a Signorini. Anche se questo vorrebbe dire tirare fuori nuovamente il tema scomodo, scomodissimo del compleanno al supermercato.



“La feste di compleanno di Fedez? Quello che hanno fatto non mi è piaciuto. No, queste sono immagini tristi, proprio tristi. La gente che vive sotto i riflettori deve iniziare a capire che deve essere all’altezza dei riflettori.”

“Io non sono andato perché non sono stato invitato, non è pervenuto. Scherzi a parte, questo matrimonio tra Ferragni e Fedez, ma chapeau, oltre il business, loro si divertono e si vede, certo di privato non resta nulla, il privato allora è privato nel senso che è tolto.”