Alfonso Signorini sul proprio profilo Instagram ha scritto che nei prossimi giorni lascerà degli indizi che porteranno a svelare un “segreto di un concorrente della Casa”.

Il direttore di Chi non ha svelato di chi si tratta, ma potrebbe essere una mossa degli autori per cercare di attirare curiosità in merito a questa terza edizione, partita un po’ fiacca.

Che sia la verità sulla presunta e discussa aristocrazia della Marchesa d’Aragona? Il vero motivo per cui Maurizio Battista si è ritirato? Un ex fidanzato / ex fidanzata che spunta a sorpresa in Casa?

Alfonso Signorini e il segreto del GF Vip

La più quotata per il discusso segreto potrebbe essere Daniela Del Secco d’Aragona, descritta come una “Marchesa fasulla”. Riccardo Signoretti, ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, ha commentato: “Il nobile lo riconosci dalle palle sullo stemma, in questo caso invece le palle sono quelle che racconta la Marchesa”.

Stando a quanto raccontato da Andrea Cardella, il figlio adottivo di Marina Ripa Di Meana, tale Daniela Del Secco era una venditrice di creme per calli e proprio la Ripa Di Meana le consigliò di sfruttare l’assonanza del suo cognome con quello della famiglia nobile “Secco” per vendere di più. Sarà vero?