“Sono stato anche io Pamela Prati“, con questo slogan Alfonso Signorini al Maurizio Costanzo Show ha confessato di essere stato imbrogliato da una tale di nome Donna Pamela, manager di Pamela Prati (si riferisce a Pamela Perricciolo, ndr), che anni fa dichiarò di essere molto amica di tale Lorenzo Coppi, uomo che via chat ha fatto perdere la testa al direttore di Chi.

Il cognome Coppi sembrerebbe essere ricorrente in questa storia: Simone Coppi è infatti il marito (mai visto dai media) di Eliana Michelazzo (che Manuela Arcuri ha smentito di conoscere), David Coppi è la persona che ha fatto perdere la testa a Sara Varone (e che ha confessato di non aver mai visto dal vivo), mentre Lorenzo Coppi è l’uomo che ha fatto innamorare Alfonso Signorini. E secondo le varie ricostruzioni sia Simone, sia David e sia Lorenzo sono in qualche modo amici di Pamela Perricciolo, che confermerebbe ai vari vip di turno la loro esistenza.

“La persona, di cui non sveliamo l’identità, ma è famosissima, era stata agganciata su Facebook da un giovane medico che si era presentato come Lorenzo Coppi, figlio dell’avvocato Coppi. Da notare che Eliana Michelazzo risultava sposata con Simone Coppi, figlio dell’avvocato Coppi, prima che si scoprisse che è nubile e che Coppi non ha un figlio di nome Simone. Ma torniamo all’altro Coppi, Lorenzo, che aggancia la vittima su Facebook presentandosi come un ragazzo sui 35-40 anni, biondo, fisicato e con un cuore enorme. Nonostante viva a Roma, in un bellissimo attico con un imponente acquario dietro il letto, vola ad Haiti in missione per aiutare i bambini colpiti dal terremoto. Per questo si fa vivo solo con foto e messaggi. Racconta la sua storia triste, dice di aver perso la mamma in un incidente e di essere rimasto solo al mondo (il padre è molto impegnato). Così, dopo lunghe chiacchierate diurne e notturne con la vittima, dichiara di essersi innamorato perdutamente. Il volto televisivo è solitamente diffidente ma, di fronte a un mix irresistibile di bellezza e sensibilità, perde la testa. Vorrebbe partire e lasciare tutto per raggiungere Lorenzo ad Haiti, ma lui frena perché il luogo non è sicuro. È a quel punto che il nostro personaggio viene contattato da Pamela Perricciolo, che si presenta su Facebook come manager di alcuni personaggi televisivi e amica intima di Lorenzo Coppi. Dice che Lorenzo è timido, ma è molto innamorato. Il volto televisivo è sempre più colpito, vorrebbe vedere di persona il ragazzo e decide di spedirgli un regalo importante. Per consegnarlo si rivolge all’autista di una collega che vive a Roma, affinché si accerti che Coppi abiti veramente all’indirizzo che aveva svelato durante la chat. L’autista fa una piccola ricerca e scopre che nel palazzo non abita alcun Lorenzo Coppi. Il nostro personaggio non dà molto peso a questo mistero, ma insiste con Lorenzo per sentire almeno la sua voce. Lui, alla fine, cede, e fissa un appuntamento telefonico di lì a pochi giorni. La sera stabilita, dopo un’attesa interminabile, Coppi chiama da un numero anonimo. Si mostra subito molto intraprendente, entrando in intimità con la vittima. Che, a parte l’atteggiamento meno romantico di Lorenzo rispetto alle chat, viene insospettita da un dettaglio: ha una voce da donna. Così, in un lampo di lucidità, prova a fare una veloce verifica: digita, da un altro telefono, il numero di Pamela Perricciolo che, però, in quel momento, risulta occupato. Allora chiude la telefonata con Lorenzo e chiama di nuovo la Perricciolo. Il telefono è libero, Pamela risponde. E la sua voce è precisa identica a quella di Lorenzo. Dopo l’amara scoperta il nostro volto famoso sparisce dai radar e cerca di riprendersi dalla delusione. Ritroverà la Perricciolo solamente alcuni anni dopo, coinvolta in questa storia di bugie, tradimenti e inganni. E penserà: ”Anche io sono stata Pamela Prati”. Poteva capitare a tutti”.