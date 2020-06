Alfonso Signorini e Milly Carlucci a settembre torneranno con il Grande Fratello Vip e con Ballando con le Stelle e se il cast del reality show di Canale 5 è tutt’ora in work in progress, quello di Rai Uno è praticamente chiuso dato che l’edizione sarebbe dovuta andare in onda a marzo.

Il lockdown dovuto al CoronaVirus ha costretto la Carlucci a slittare di 6 mesi andando a coprire per 10 settimane il sabato sera di Rai Uno del periodo autunnale, più precisamente dal 12 settembre al 14 novembre. In quello stesso periodo ci sarà anche il GF Vip 5 di Alfonso Signorini. Per questo motivo se un vip viene corteggiato da entrambi i programmi è costretto ad una scelta.

Un’eventualità tutt’altro che remota dato che – come sottolineato da TvBlog – sarebbe già avvenuto dato che sia la Carlucci che Signorini avrebbero messo gli occhi su Alessandra Mussolini.

“In realtà per Ballando con le Stelle […] potrebbe esserci una novità, ovvero potrebbe aggiungersi un altro concorrente il cui accordo non fu chiuso in prima battuta per l’emergenza sanitaria che scoppiò fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Ci riferiamo all’ex parlamentare italiana ed ex euro deputata del parlamento europeo Alessandra Mussolini […] vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni anche perchè pare che l’ex parlamentare sia stata contattata anche dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5”.

Alessandra Mussolini corteggiata sia dal Grande Fratello Vip che da Ballando con le Stelle.

Dove vi piacerebbe vederla?

Vi ricordo che – prima che venisse sospesa – la Mussolini aveva sostenuto un provino anche per partecipare a L’Isola dei Famosi.

Ballando con le Stelle 15, cast

01) Antonio Maria Catalani (artista)

02) Barbara Bouchet (attrice)

03) Costantino Della Gherardesca (conduttore)

03) Daniele Scardina (pugile)

04) Elisa Isoardi (conduttrice)

05) Gilles Rocca (attore)

06) Lina Sastri (attrice)

07) Ninetto Davoli (attore)

08) Paolo Conticini (attore)

09) Rosalina Celentano (attrice)

10) Tullio Solenghi (attore)

11) Vittoria Schisano (attrice)