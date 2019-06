Alfonso Signorini in queste settimane sta tenendo il Chi Summer Tour e proprio nella tappa tenuta a Cesenatico (la stessa che ha visto la partecipazione di Simona Ventura), sarebbe dovuta esserci anche Pamela Prati, ma alla fine la sua ospitata è saltata.

A decidere di non farla più andare al Chi Summer Tour è stato lo stesso Signorini, dopo aver ricevuto dalla Prati un veto su Mark Caltagirone.

Un veto sull’unico argomento interessante della sua carriera dai tempi di ‘chiamatemi un taxi’ del Grande Fratello Vip?



“Pamela Prati non c’è mi ha mandato un messaggio dove dice che non può parlare perché glielo impediscono i magistrati, dice che c’è un’indagine in atto. A dir la verità, vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri (al Chi Summer Tour, ndr), ma io non le avrei mai dovuto chiedere niente della vicenda di Mark Caltagirone e io le ho risposto ‘Allora scusa che vieni a fare? Non ho capito!’ e lei mi fa ‘Parlo della mia carriera e della mia estate’. E io ‘Va bene, allora puoi stare anche a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica… Pensate se non fosse un’amica cosa avrei detto!”.