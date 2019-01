E mentre Barbara d’Urso è di ritorno dalla sua vacanza a Cuba con Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini – ospite a La Repubblica Delle Donne – ha dichiarato di essere stufo della conduzione della bislacca fatta di smorfie e mani sul cuore.

Chi legge questo blog sa benissimo che questa dichiarazione di Super Alfio è solo una delle tante che ha rilasciato sulla Santa di Cologno nel corso degli ultimi mesi. La prima risale a maggio, quando Barbara d’Urso conduceva la quindicesima edizione del Grande Fratello e ad Alfonso venne chiesto un parere intervistato da La Verità.

Qualche settimana dopo, ospite da Piero Chiambretti a Matrix, Signorini tornò a parlare del GF di Barbara d’Urso:

Fino allo scorso dicembre quando, ospite a Belve, ha dichiarato:

“Barbara d’Urso? No, non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”.