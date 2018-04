Alex Migliorini non si è ancora ripreso dalla fine della sua storia con Alessandro D’Amico e in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha rivelato di sperare in un ritorno di fiamma.

“Ho difeso subito Alessandro: non mi andava che continuassero ad attaccarlo, ad accusarlo di essere stato finto nei miei confronti. Non credo che sia stato disonesto con me. Tutto quello che mi ha trasmesso di bello nel corso di questi mesi è stato vero. Oggi provo una profonda delusione, passo dai momenti in cui piango ad altri in cui sto meglio. Vedere Alessandro attaccato sul web non mi faceva stare bene. Lui avrebbe potuto anche prendermi in giro, continuando a dirmi che mi amava e fare finta di nulla. Ma non lo ha fatto, ha scelto di essere sincero nei miei confronti, anche se per me è dura da affrontare.

Nella vita non bisognerebbe mai escludere nulla: mai dire mai. Anzi, io ci spero. Fermo restando che la mia storia con Alessandro è totalmente diversa da quella di Claudio e Mario, visto che in quest’ultima a un certo punto era subentrata un’altra persona. Staremo a vedere cosa andrà…”.

Non so quanto sia possibile un ritorno di fiamma, ma come dice Alex, tutto può essere, magari tra un anno torneranno insieme e faranno i travel influencer.