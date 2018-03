Alex Migliorini è tornato a parlare del suo ex e questa volta non per difenderlo. L’ex tronista infatti pensa che Alessandro abbia cercato delle scuse (famiglia, città e amici) per giustificare la scelta di chiudere la loro relazione.

Alex ha anche aggiunto che la sua famiglia non amava una cosa ben precisa di Alessandro D’Amico: le troppe foto provocanti.

“I miei genitori non è che non accettavano Alessandro… semplicemente non amavano il suo modo di fare… il fatto che mettesse continuamente foto un po’ provocanti, avevano paura che con il suo modo di fare io mi facessi “sottomettere”… ma erano arrivati ad accettare la cosa, infatti non si erano per niente opposti per la mia partenza a Ibiza! Anzi la vedevano come un’esperienza da fare. Che poi se devo dirla tutta Alessandro non ha fatto molti passi avanti per farsi apprezzare dalla mia famiglia. Ripeto io vedo la storia della mia famiglia, degli amici, della città come scusanti per non dire semplicemente che non prova più un sentimento per me”.

Mi spiace davvero per Alex, da come scrive si intuisce che è ancora innamorato del suo ex.



Fonte: IlVicoloDelleNews