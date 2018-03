Alex Migliorini oggi si è trovato coinvolto in una litigata social tra sua madre e il suo ex.

L’ex tronista poco fa ha commentato l’accaduto rivelando di essere deluso, in primis dai suoi genitori.

Personalmente mi dispiace moltissimo per Alex, che dopo essere stato lasciato ed aver ammesso di provare ancora qualcosa, non meritava tutto quello che è successo oggi.

