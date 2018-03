Quello che è successo fra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico questa notte è stato un vero e proprio terremoto fatto di segnalazioni, baci rubati e multe non pagate.

Felicemente single, ieri sera Alessandro D’Amico è andato in un noto locale milanese a darsi alla pazza gioia ed una YouTuber che lo ha visto ha pubblicato una storia su Instagram in cui svelava di aver visto un bacio fra lui ed un altro ragazzo.

Bacio (che il diretto interessato ha sempre negato) e che successivamente è stato ritrattato dalla stessa YouTuber specificando che lei non lo ha visto con i suoi occhi, ma che gli è stato riportato da terze persone.

Insomma, un gossip tirato su per far un po’ di follower (e per questo motivo neanche la cito).

Ma la cosa più trash di quanto successo questa mattina è una litigata via social (riportata da Isa & Chia) fra Alessandro D’Amico e l’ex suocera, la mamma di Alex, che lo accusa di non aver pagato delle multe.

“Vive la vita sfruttando le persone“.

Immediata la risposta di Alessandro: