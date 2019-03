Alex Migliorini, l’ultimo tronista gay apparso a Uomini e Donne, a distanza di un anno dalla rottura con Alessandro D’Amico, si è di nuovo fidanzato.

Il fortunato (al momento ancora senza nome) è un fisicato che abita a Milano ed è stato presentato sui social in occasione del compleanno di Alex.

Auguri alla coppia!

“Non amo le dichiarazioni d’amore, le frasi compromettenti, i giuramenti di sangue. Non mi interessa sentirmi dire “Ti amo” ogni mattina né tanto meno frasi come “Sei la mia vita” o ancor peggio “Senza di te non potrei vivere”. Voglio qualcuno che senza di me saprebbe vivere eccome,ma che nonostante questo sceglie di vivere con me. Non me ne frega un cazzo delle belle parole perché quelle le sappiamo usare tutti. Preferisco chi ama in silenzio, chi perdona l’imperdonabile, chi ti sceglie nonostante tutto. Mi piacciono le storie fatte di sguardi e di baci che parlano e meno quelle di sms e chiamate senza senso. L’amore è una condizione che si esprime da sé o con i fatti. Le parole sono solo un contorno spesso superfluo e menzoniero e non bastano 2 foto e 4 status per rinvigorire un sentimento che di per sé non ha bisogno di nient’altro se non di esistere.

Impariamo a riconoscere l’amore vero dalle dichiarazioni rosso fuoco. Il fuoco dobbiamo averlo dentro. Per il rosso invece basta un pennarello”.