Alex Djordjevic de Il Collegio ieri su Instagram ha preso in giro lo YouTuber Murra che – in una serie di video pubblicati su Instagram – ha messo in mostra la sua dote.

Alex ha così ricreato un video parodia al grido di “troppo bello copiare questi scemi” con tanto di qualcosa di enorme nascosto sotto l’asciugamano.



“Le mie dimensioni parlano da sole, non è colpa mia se te sei messo male e di conseguenza te la prendi con me. Se hai sotto il fagiolino non ci posso far niente, bro, fattelo crescere, che ti devo dire. Ti lamenti perché ho messo questo video? Io l’ho messo sapendo che l’avrebbero visto migliaia di persone […] a voi collegiali vi girano i vostri video. Il ritardato siete voi”.

Fino al dissing: l’ex volto deha infatti commentato così i video di“Ma è bello mettere lo spazzolino dentro le mutande?“, scatenando una reazione piccata dello YouTuber.

Anche Alex a questo punto ha replicato, scendendo ancora più in basso:

“Ho visto le storie di quel coglione e ho notato che ha insultato sia me che i collegiali. Ho da dirti due cose. Prima di tutto non vuol dire che io lo abbia piccolo se non mi metto a fare il coglio*e […] la mia tipa non si è mai lamentata”.

Anche in questo caso, come successo nell’articolo Roberta-George, io così: