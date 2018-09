Secondo delle indiscrezioni diffuse nelle ultime ore, Alex Britti potrebbe entrare a far parte della squadra di professori della nuova edizione di Amici.

Una notizia che ancora non ha trovato riscontri, quella che vedrebbe Alex Britti ad Amici 18. L’edizione 2018-2019 del celebre talent show guidato da Maria De Filippi è oramai alle porte e sicuramente a breve verranno diffusi i nomi del cast dei professori. E dopo la soffiata che vedrebbe l’addio di Paola Turci, a cui dovrebbe fare coda anche quello di Giusy Ferreri, ecco il nome del bluesman laziale spuntare far gli indiziati a prendere il loro posto.

Alex Britti ad Amici?

La notizia sarebbe stata diffusa da Chi, che come detto darebbe praticamente per certo l’addio di Giusy Ferreri e Paola Turci. Ma al tempo stesso ecco che spunta fuori un nome, a dire il vero, decisamente inaspettato: è quello di Alex Britti, bluesman e cantautore amato in tutta Italia.

«Inizia a formarsi la nuova classe dei professori di Amici di Maria De Filippi» viene scritto nella giornata del 26 settembre sulla rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi. «Tra i nuovi innesti si sta valutando l’ingresso di Alex Britti, musicista apprezzato dalla conduttrice». Insomma, sarebbe proprio la stima di Maria De Filippi l’ago della bilancia, nonché il motivo della presunta scelta, ricaduta sul grande chitarrista.

Alex Britti in tv: una nuova esperienza?

Sicuramente per Alex sarebbe una nuova ed inedita esperienza, visto che nella sua vita mai il cantante ha preso parte ad un talent show (né da giurato, tantomeno da concorrente). Ma Britti ha già dimostrato in passato di essere versatile e camaleontico, e di sapersi adattare a diverse situazioni anche fuori… dalle sue corde!

Ad esempio, in passato ha saputo rendersi grande protagonista di Masterchef Vip, portando il blues all’interno della cucina più famosa d’Italia. E chissà che la cosa non succeda anche nella scuola di musica e di ballo più famosa. Per il momento, però, bisogna aspettare e scoprire se l’indiscrezione sarà confermata nei prossimi giorni.

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/alexbrittiofficialpage/