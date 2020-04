Alex Britti lancia gli esami di chitarra: dopo le lezioni, il cantautore passa alla fase pratica e mette in palio un duetto con lui.

Gli esami non finiscono mai, diceva Eduardo. Una lezione che ha ben imparato anche Alex Britti. E così, dopo aver insegnato ai suoi alunni virtuali alcuni trucchi per suonare meglio la chitarra tramite Instagram, il cantautore romano ha organizzato una prova pratica.

Un vero e proprio esame di chitarra con in palio un ricco premio: il miglior ‘alunno’ potrà infattu duettare con Alex nei prossimi mesi, quando tutta questa situazione sarà risolta.

Alex Britti: esami di chitarra su Instagram

Prima le lezioni, poi gli esami. Il cantautore romano ha deciso di regalare una grande opportunità a chi ha seguito con attenzione le lezioni tenute tramite Instagram.

Questo il suo post, con la spiegazione del ‘regolamento’: “Manda il tuo video dove suoni una mia canzone alla commissione d’esame di Antonio Maiello e Marco Iacobini e selezioneremo 10 musicisti e cantanti che verranno contattati e in diretta Instagram sul mio profilo potranno esibirsi… Il migliore vincerà la possibilità di potersi esibire in un duetto con me sul palco quando questa situazione sarà risolta!“.

Vinci un duetto con Alex Britti

Una gran bella iniziativa quella dell’artista di Oggi sono io, ex insegnante di canto ad Amici. Dopo aver insegnato a suonare la chitarra, il cantautore ha infatti deciso di dare un’opportunità importante a chi lo ha seguito con attenzione e fedeltà.

E intanto non ha smesso di invitare tutti i propri follower a continuare a donare il possibile all’ospedale Niguarda per poter affrontare l’emergenza Coronavirus. I metodi sono molteplici: o inviando un bonifico all’IBAN presente sui suoi post o donando con un SMS al 45527.