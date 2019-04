Ieri pomeriggio Katarina Raniakova ha pubblicato un post nel quale ha dichiarato che Alex Belli non può avere figli.

“Quello che è successo ieri al GF è tristissimo. Litigare per un uomo così. Mila lo sapeva molto bene con chi è, perché io le avevo mandato messaggi che mi mandava lui mentre già stava con lei e perché non ha senso. Non dico neanche cosa diceva di lei. Purtroppo io penso che lui nella sua follia vorrebbe tenersi tutte le donne. Ripeto, nella sua follia. Delia deve stare tranquilla perché con lui non durerà.

Poi ragazze, non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare le cure. Questa è una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto. però vi prego, non fatevi prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ci ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna, per poi dire di amare un’altra.”