Dopo aver dato prova delle loro doti attoriali a Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto un momento davvero drammatico.

La coppia era già stata sotto attacco di Mila Suarez al Grande Fratello 16 (che proprio per questo aveva dato il via ad una faida con la De Andrè) e adesso un altro ex si è fatto vivo, ma con intenzioni decisamente meno trash e più violente.

Qualche giorno fa un uomo che è stato insieme a Delia si è rifatto vivo e pare abbia aggredito lei e Alex Belli. A rivelarlo è stato proprio l’attore in una serie di stories. Sembra che nella colluttazione Delia sia stata ferita e abbia riportato diversi ematomi e una slogatura al polso e che per questo sia finita al pronto soccorso.

“C’è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di ‘uomo’. Sì, eravamo al pronto soccorso. Fortunatamente lei adesso sta bene, ha avuto una slogatura al polso e qualche ematoma”.

Alex Belli e Delia show a Temptation Island Vip.