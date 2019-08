Alessio Bernabei è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un nuovo album (nemmeno per il suo amore per i piedi o per un calendario sexy), ma per uno scivolone che ha fatto arrabbiare mezzo web.

Il cantante ha pubblicato una storia con scritto:

“Le cagne ai cani, le leonesse ai leoni.”

Dopo essere stato accusato di sessismo, Bernabei ha replicato, ma la toppa è stata peggio del buco.

“Io rispetto TUTTE le donne che hanno dei sani principi e rispettano la loro condizione di DONNA. Tutto il resto per me NON ESISTE. Buona giornata”

Questa risposta di Alesiso ha scatenato altre polemiche e il cantante ha deciso quindi di scusarsi.

“Chiedo scusa se le DONNE si sono sentite prese in causa. Se sono qui è grazie all’amore di una donna.

Non sono un sessista, non sono un omofobo, sono solo un ragazzo deluso d’amore.

Un saluto dal vostro clown di quartiere”.

Bernabei che cerca di riparare al danno fatto con una storia…



Un saluto dal vostro clown di quartiere 🤡

Ma la condizione di DONNA che devo rispettare quale sarebbe? Stirare, preparare la cena e non uscire mai di casa se non accompagnata da un’ancella?

Ah e ho un dubbio anche sui sani principi perchè il mio sarebbe quello di essere libera.. Dici che è troppo? pic.twitter.com/pztHiUQnad — tizia che brucia cose || Be kind, always ✨ (@blackstarqeeen) August 21, 2019