Alessia Zecchini ha stabilito a Roatan, in Honduras, il nuovo record del mondo di apnea in assetto costante con monopinna scendendo alla profondità di -112 metri. Nel corso della quarta e ultima giornata della Caribbean Cup la 27enne campionessa romana ha migliorato il primato della slovena Alenka Artnik, scesa ieri fino – 111,00 metri. Per Zecchini è il secondo primato in appena quattro giorni: venerdì scorso, infatti, l’azzurra con la profondità di – 73,00 metri aveva conseguito anche il record di assetto costante senza attrezzi. Una prestazione che conferma la Zecchini come la regina incontrastata degli abissi.

Da segnalare in Honduras anche le ottime prestazioni di Vincenzo Ferri e Chiara Rossana Obino, autori, rispettivamente, di – 109,00 e – 100,00 m, sempre nell’assetto costante con monopinna.