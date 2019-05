Il Grande Fratello di Barbara d’Urso non è arrivato ancora al giro di boa, ma i vertici Mediaset sembrerebbero aver già confermato la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe tornare in autunno (oppure slittare a gennaio in sostituzione de L’Isola dei Famosi).

Considerando la saturazione dei reality show su Canale Cinque, non sarebbe una brutta idea quella di posticipare il GF Vip ad inizio 2020 e sperimentare altro negli ultimi mesi del 2019, tant’è la macchina da guerra dell’edizione con le celebrities si è già messa in moto ed il primo vip sembrerebbe esser già stato contattato.

Secondo il settimanale Chi sarebbe stata individuata anche la conduttrice che andrà a prendere il posto lasciato vacante da Ilary Blasi. Si tratterebbe di una vecchia conoscenza del Grande Fratello, dato che lo ha condotto per otto anni consecutivi: Alessia Marcuzzi.

Alessia, dopo aver portato alla vittoria Augusto De Megni, Milo Coretti, Mario Ferretti, Ferdi Berisa, Mauro Marin, Andrea Cocco, Sabrina Mbarek, Mirco Petrilli e Federica Lepanto, sarebbe quindi pronta a debuttare nell’edizione Vip.

Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip: scelta giusta o sbagliata?

Chi vi piacerebbe vedere al posto di Ilary Blasi? Io impazzirei per una versione totalmente rinnovata al timone di Piero Chiambretti.