Alessia Marcuzzi ieri è stata ospite a Mai Dire Talk e durante uno sketch comico con il Mago Forest ha rivelato che la prima naufraga ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è Marina La Rosa, la gattamorta del primo storico Grande Fratello.

Io così quando lo ha annunciato:



Isola dei Famosi 2019, il cast

Ovviamente Marina è uno dei tanti nomi che già sappiamo: l’unica incognita resta per ora il sostituto di Jeremias Rodriguez, che è stato costretto a ritirarsi a causa di una frattura alla mano.

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)