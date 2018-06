Intervistata dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi è tornata a parlare del canna gate.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha detto di non essersi mai stupita degli attacchi che sono arrivati dal mondo della tv, si aspettava che qualcuno avrebbe approfittato di questa polemica. Alessia ha anche detto di non aver mai svicolato, ma ha spiegato di essersi data una regolata solo perché non voleva infangare dei ragazzi che potevano essere suoi figli.

“Il bilancio? Positivo. È stata l’Isola più complessa dal punto di vista umano ma la più esaltante in termini di affetto del pubblico reale. E poi gli ascolti sono stati i più alti di sempre. Per quanto riguarda le critiche sulla mia gestione del canna gate… Certi attacchi non mi hanno stupito né ferito. Conosco il mio mondo e sapevo esattamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no… Antonio Ricci con Striscia ha fatto il suo lavoro. Né più né meno. È un gioco delle parti di cui ho sempre avuto consapevolezza, che conosco bene e che rispetto. Non ho “svicolato”, mi creda, io non svicolo. Ho solo fatto una distinzione tra il piano morale e quello legale. Non me la sono sentita di infangare dei ragazzi di vent’anni che potevano essere miei figli”.